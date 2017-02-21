Для американских полицейских разрабатывают пуленепробивной щит-оригами

21 февраля 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Мастерство оригами вдохновило разработчиков из университета Бригама в штате Юта на создание пуленепробивных кевларовых щитов для сотрудников правоохранительных органов США.Инженеры на основе идеи древнего искусства изготовления фигур из бумаги разработали легкий щит, способный защитить полицейских от пуль. Ранее эта же группа ученых создавала для НАСА разведывательные зонды – также на базе идей оригами.Новый щит может быть развернут за несколько секунд. Он оснащен 12 слоями кевлара, которые соединены тонкой алюминиевой жилой в центре. Основой для щита стал сгиб оригами под названием Йошимура. Он имеет изогнутую форму, которая защищает от атаки спереди и по бокам. Во время тестирования щит показал способность останавливать пули из нескольких распространенных пистолетов.«В случае чрезвычайной ситуации оригами щит можно легко транспортировать в багажнике автомобиля и быстро развернуть для защиты 2-3 офицеров», - заявил автор разработки Терри Бейтман (Terri Bateman).