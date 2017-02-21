Для американских полицейских разрабатывают пуленепробивной щит-оригами

Фото: AmericaRU.com
Инженеры на основе идеи древнего искусства изготовления фигур из бумаги разработали легкий щит, способный защитить полицейских от пуль. Ранее эта же группа ученых создавала для НАСА разведывательные зонды – также на базе идей оригами.
Новый щит может быть развернут за несколько секунд. Он оснащен 12 слоями кевлара, которые соединены тонкой алюминиевой жилой в центре. Основой для щита стал сгиб оригами под названием Йошимура. Он имеет изогнутую форму, которая защищает от атаки спереди и по бокам. Во время тестирования щит показал способность останавливать пули из нескольких распространенных пистолетов.
«В случае чрезвычайной ситуации оригами щит можно легко транспортировать в багажнике автомобиля и быстро развернуть для защиты 2-3 офицеров», - заявил автор разработки Терри Бейтман (Terri Bateman).
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