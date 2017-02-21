Вице-президент США возложил на Россию ответственность за Донбасс

Фото: AmericaRU.com / nato.int
«Что касается Украины, Соединенные Штаты продолжат привлекать Россию к ответственности и требовать от нее соблюдения Минских соглашений, начиная с деэскалации насилия в восточной Украине», - заявил американец на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он также заверил, что США продолжат сотрудничать с НАТО для защиты его членов от агрессивных нападок России. «В свете российских попыток силой изменить международные границы мы будем продолжать поддерживать усилия в Польше и странах Балтии в рамках усиленного присутствия НАТО», - подчеркнул Пенс.
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