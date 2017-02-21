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Главная страница → Раздел: УкраинаВице-президент США возложил на Россию ответственность за Донбасс
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Вице-президент США возложил на Россию ответственность за Донбасс


Вице-президент США возложил на Россию ответственность за Донбасс
Фото: AmericaRU.com / nato.int
Новый американский вице-президент Майкл Пенс заверил, что США и НАТО будут добиваться от России выполнения минских соглашений для деэскалации конфликта на Донбассе. Об этом сообщило агентство Укринформ.

«Что касается Украины, Соединенные Штаты продолжат привлекать Россию к ответственности и требовать от нее соблюдения Минских соглашений, начиная с деэскалации насилия в восточной Украине», - заявил американец на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он также заверил, что США продолжат сотрудничать с НАТО для защиты его членов от агрессивных нападок России. «В свете российских попыток силой изменить международные границы мы будем продолжать поддерживать усилия в Польше и странах Балтии в рамках усиленного присутствия НАТО», - подчеркнул Пенс.

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