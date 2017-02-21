Атмосферные «реки» могут вызвать самые экстремальные штормы в Калифорнии

21 февраля 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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«Атмосферная река» представляет собой тонкий слой влаги в атмосфере, который течет через штормы. Недавнее исследование показывает, что такие реки могут спровоцировать самые сильные бури, мощные ливни и экстремальные ветры. Это грозит стихийными бедствиями для таких регионов, как Калифорния.Атмосферная река может вместить в 15 раз больше воды, чем объем, который проходит через реку Миссисипи в один момент времени. Команда климатологов во главе с доктором Дуэйном Уолисером (Duane Waliser) обнаружили, что именно атмосферные реки ответственны за 75% сильных ливней и бурь.Доктор Уолисер из Лаборатории реактивного движения НАСА изучает штормы уже больше 2 десятилетий. Результаты его исследований опубликованы в Nature Geoscience. Ученый заявляет, что «атмосферные реки опасны не только потенциалом затоплений, но и появления ветров большой скорости и силы, которые могут стать причинами бедствий».