Атмосферные «реки» могут вызвать самые экстремальные штормы в Калифорнии

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Атмосферная река может вместить в 15 раз больше воды, чем объем, который проходит через реку Миссисипи в один момент времени. Команда климатологов во главе с доктором Дуэйном Уолисером (Duane Waliser) обнаружили, что именно атмосферные реки ответственны за 75% сильных ливней и бурь.
Доктор Уолисер из Лаборатории реактивного движения НАСА изучает штормы уже больше 2 десятилетий. Результаты его исследований опубликованы в Nature Geoscience. Ученый заявляет, что «атмосферные реки опасны не только потенциалом затоплений, но и появления ветров большой скорости и силы, которые могут стать причинами бедствий».
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