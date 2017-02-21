Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:01 am | Чикаго 4:01 am | Сан-Франциско 2:01 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессАтмосферные реки могут вызвать самые экстремальные штормы в Калифорнии
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Атмосферные «реки» могут вызвать самые экстремальные штормы в Калифорнии


Атмосферные реки могут вызвать самые экстремальные штормы в Калифорнии
Фото: AmericaRU.com
«Атмосферная река» представляет собой тонкий слой влаги в атмосфере, который течет через штормы. Недавнее исследование показывает, что такие реки могут спровоцировать самые сильные бури, мощные ливни и экстремальные ветры. Это грозит стихийными бедствиями для таких регионов, как Калифорния.

Атмосферная река может вместить в 15 раз больше воды, чем объем, который проходит через реку Миссисипи в один момент времени. Команда климатологов во главе с доктором Дуэйном Уолисером (Duane Waliser) обнаружили, что именно атмосферные реки ответственны за 75% сильных ливней и бурь.

Доктор Уолисер из Лаборатории реактивного движения НАСА изучает штормы уже больше 2 десятилетий. Результаты его исследований опубликованы в Nature Geoscience. Ученый заявляет, что «атмосферные реки опасны не только потенциалом затоплений, но и появления ветров большой скорости и силы, которые могут стать причинами бедствий».
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109999
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Медицина
Стоп Наркотики Recovery Centre addiction Стоп Наркотики Recovery Centre addiction
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Ищу работу
Looking for a job Looking for a job
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus