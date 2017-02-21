Россия отправила на Донбасс очередной «гумконвой»

Фото: AmericaRU.com / mchs.gov.ru
В МЧС России сообщили, что «конвой» ввёз на Донбасс груз исключительно гуманитарного характера. По их данным, в 26 грузовиках, незаконно проникших на территорию Украины, находилось около 300 тонн продовольственных наборов для детей до 1 года: молочных смесей, различных пюре и каш.
Россияне также заверили, что пресечение украинской границы происходило «в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов». Однако это не соответствует действительности. Дело в том, что грузовики въехали на Донбасс вопреки категорическому запрету Киева, через закрытые пункты пропуска и без сопровождения Красного Креста. Всё это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права.
Стоит также отметить, что, согласно заявлениям Киева, свои «гумконвои» россияне используют не по назначению, а для снабжения российско-сепаратистских сил Донбасса оружием, боеприпасами, амуницией, продовольствием и прочим.
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