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Россия отправила на Донбасс очередной «гумконвой»


Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой
Фото: AmericaRU.com / mchs.gov.ru
Россия в очередной раз нарушила международное право, направив на оккупированный Донбасс 60-й по счету так называемый «гуманитарный конвой».

В МЧС России сообщили, что «конвой» ввёз на Донбасс груз исключительно гуманитарного характера. По их данным, в 26 грузовиках, незаконно проникших на территорию Украины, находилось около 300 тонн продовольственных наборов для детей до 1 года: молочных смесей, различных пюре и каш.

Россияне также заверили, что пресечение украинской границы происходило «в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов». Однако это не соответствует действительности. Дело в том, что грузовики въехали на Донбасс вопреки категорическому запрету Киева, через закрытые пункты пропуска и без сопровождения Красного Креста. Всё это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права.

Стоит также отметить, что, согласно заявлениям Киева, свои «гумконвои» россияне используют не по назначению, а для снабжения российско-сепаратистских сил Донбасса оружием, боеприпасами, амуницией, продовольствием и прочим.

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