Билл Гейтс считает, что роботов нужно облагать налогами, как и людей

21 февраля 2017 года, 13:25

Фото: AmericaRU.com

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Соучредитель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) считает, что правительства должны внедрять налоги на прибыль с использования роботов, которые заменяют людей.Билл Гейтс отметил, что роботы должны облагаться налогом на том же уровне, что и люди, вместо которых они используются. Это необходимо, чтобы и дальше финансировать социальные услуги и образования. Правительствам придется внедрять такие налоги, чтобы справиться с волной безработных, которая появится в ближайшие 20 лет, думает Билл Гейтс. И хотя новые анализы показывают, что роботизация не станет причиной глобальной безработицы, государства должны получать деньги от применения автоматизированных исполнителей.«Уже сейчас многие работники теряют свое место, поскольку вместо него используется робот. Машина делает ту же работу, что и человек, поэтому может облагаться налогом», - говорит миллиардер.