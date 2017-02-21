TransferWise запускает международные денежные переводы через Facebook

Фото: AmericaRU.com
Компания разработала собственную надстройку над Facebook Messenger Chatbot, которая позволяет выполнять такие задачи, как онлайн покупки. Chatbot TransferWise позволяет заказчикам отправлять деньги друзьям и членам семьи и из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии и Европы прямо в Facebook Messenger. Он также может быть использован для настройки оповещений обменного курса.
Социальная сеть Facebook давно разрешила своим пользователям отправлять деньги на внутреннем рынке в Соединенных Штатах через Messenger, теперь же такая услуга доступна и на международном уровне.
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