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TransferWise запускает международные денежные переводы через Facebook


TransferWise запускает международные денежные переводы через Facebook
Фото: AmericaRU.com
Финансовая компания TransferWise запустила новый сервис, который позволяет пользователям отправлять деньги посредством приложения Facebook. Деньги можно переводить на международном уровне.

Компания разработала собственную надстройку над Facebook Messenger Chatbot, которая позволяет выполнять такие задачи, как онлайн покупки. Chatbot TransferWise позволяет заказчикам отправлять деньги друзьям и членам семьи и из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии и Европы прямо в Facebook Messenger. Он также может быть использован для настройки оповещений обменного курса.

Социальная сеть Facebook давно разрешила своим пользователям отправлять деньги на внутреннем рынке в Соединенных Штатах через Messenger, теперь же такая услуга доступна и на международном уровне.
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