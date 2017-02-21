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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАнджелина Джоли кормит детей пауками и скорпионами
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Анджелина Джоли кормит детей пауками и скорпионами


Анджелина Джоли кормит детей пауками и скорпионами
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Голливудская актриса Анджелина Джоли (Angelina Jolie) не хочет делиться с журналистами подробностями развода с Брэдом Питтом, зато готова показать свои кулинарные навыки.

Актриса и ее дети недавно побывали в Камбодже, где Джоли принимает участие в съемках нового фильма, и приготовили блюда местной кухни. Во время пикника Энджи сжарила для себя детей скорпионов и пауков.

Джоли рассказала, что первыми в свое время попробовала сверчков. «Начинаешь с того, что закусываешь сверчками пиво. Позже дойдет дело и до тарантулов», - отметила актрис. Теперь экзотические блюда с насекомыми едят и ее дети, причем мама готовит их для них сама.

Пикник семьи сняла журналистка ВВС Ялда Хаким. Десятилетняя Шайло разделила паука с мамой. Старший сын Джоли Нокс говорит, что по вкусу насекомые напоминают сухие чипсы.
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