Анджелина Джоли кормит детей пауками и скорпионами

21 февраля 2017 года, 12:10

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Голливудская актриса Анджелина Джоли (Angelina Jolie) не хочет делиться с журналистами подробностями развода с Брэдом Питтом, зато готова показать свои кулинарные навыки.Актриса и ее дети недавно побывали в Камбодже, где Джоли принимает участие в съемках нового фильма, и приготовили блюда местной кухни. Во время пикника Энджи сжарила для себя детей скорпионов и пауков.Джоли рассказала, что первыми в свое время попробовала сверчков. «Начинаешь с того, что закусываешь сверчками пиво. Позже дойдет дело и до тарантулов», - отметила актрис. Теперь экзотические блюда с насекомыми едят и ее дети, причем мама готовит их для них сама.Пикник семьи сняла журналистка ВВС Ялда Хаким. Десятилетняя Шайло разделила паука с мамой. Старший сын Джоли Нокс говорит, что по вкусу насекомые напоминают сухие чипсы.