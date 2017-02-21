Калифорнии грозит наводнение, по Техасу прошлись три торнадо

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Жители долины Сан-Хоакин в Калифорнии патрулируют дамбы в поисках признаков наводнений. В реку Сан-Хоакин сбрасывают сотни мешков с песком, чтобы остановить паводок. Также спасатели разработали несколько планов эвакуации местных жителей. Из-за прорыва небольшой дамбы принудительно вывезли 500 калифорнийцев. Ливень в Сан-Франциско за несколько суток уже превысил годовую норму осадков за сезон дождей с октября.
В другом южном штате – Техасе – сильные бури стали причиной возникновения трех торнадо неподалеку от Сан-Антонио. В результате было повреждено несколько десятков построек, никто не получил серьезных увечий.
Национальная служба погоды сообщает, что до четверга на юге США продолжатся ливни с ветром, местами мокрый снег. В Калифорнии сохраняется опасность большого паводка. Ветры могут достигать скорости до 90 километров в час.
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