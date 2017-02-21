В Центральном парке Нью-Йорка шесть детей провалились под. лед

Фото: AmericaRU.com
Как рассказывают очевидцы, несколько взрослых прохожих, увидев, что дети провалились под лед, прыгнули в воду, что им помочь. Дети сильно замерзли, несколько были доставлены на скорой в больницу в плохом состоянии.
По информации спасателей, все дети получили разные формы гипотермии и были доставлены в больницу. Все быстро восстанавливаются, никто значительно не пострадал.
Самому младшему из подростков – 10 лет, остальным – по 13, 15 и 16 лет. Дети провалились в пруд, пытаясь сделать селфи на поверхности водоема. Около пруда размещены предупреждающие знаки, что лед слишком тонкий, и гулять по нему нельзя.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Калифорнии грозит наводнение, по Техасу прошлись три торнадо →
- В США закрывают лаборатории с высоким уровнем защиты из-за проблем с подачей воздуха →
- 56-летняя женщина помогла сотруднику полиции справиться с нападавшим на него мужчиной →
- Чикаго бьет температурный рекорд третий день подряд →
- «Слепой шейх», виновный в террористических заговорах 90-х годов, умер в тюрьме США →
- Шторм в Калифорнии убил пятерых →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109987
http://www.americaru.com/news/109987