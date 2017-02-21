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В Центральном парке Нью-Йорка шесть детей провалились под. лед


В Центральном парке Нью-Йорка шесть детей провалились под. лед
Фото: AmericaRU.com
Шестеро подростков провалились под лед на пруду в Центральном парке Нью-Йорка. К счастью, всех удалось вовремя вытащить из холодной воды.

Как рассказывают очевидцы, несколько взрослых прохожих, увидев, что дети провалились под лед, прыгнули в воду, что им помочь. Дети сильно замерзли, несколько были доставлены на скорой в больницу в плохом состоянии.

По информации спасателей, все дети получили разные формы гипотермии и были доставлены в больницу. Все быстро восстанавливаются, никто значительно не пострадал.

Самому младшему из подростков – 10 лет, остальным – по 13, 15 и 16 лет. Дети провалились в пруд, пытаясь сделать селфи на поверхности водоема. Около пруда размещены предупреждающие знаки, что лед слишком тонкий, и гулять по нему нельзя.
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