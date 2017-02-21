Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:31 am | Чикаго 2:31 am | Сан-Франциско 12:31 am
Главная страница → Раздел: В миреВ Москве мужчина взял в заложники жену и 3 детей
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Москве мужчина взял в заложники жену и 3 детей


В Москве мужчина взял в заложники жену и 3 детей
Фото: AmericaRU.com
В столице России мужчина захвати в заложники свою семью, после чего попытался совершить суицид. Убить себя ему помешал батут. Об этом сообщило управление СК России по Москве.

«20 февраля 2017 года мужчина, находясь в собственной квартире, (…) взял в заложники свою гражданскую супругу и трех несовершеннолетних детей. В ходе переговоров мужчина выдвигал различные требования», - рассказали следователи. В частности, мужчина, ранее состоявший на учете у психиатра, требовал встречи с властями Китая и Ирана.

В итоге злоумышленник попытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с окна 5-го этажа. Однако убить себя ему не удалось – мужчина упал на надувной батут, развёрнутый сотрудниками МЧС.

К счастью, в итоге инцидента ни женщина, ни её дети физически не пострадали. Сам злоумышленник был задержан. Ввиду его неадекватного поведения, мужчину отправили на психологическое обследование, по результатам которого тот будет либо арестован, либо отправлен на принудительное лечение.

Читайте также: В Харькове полицейские спасли супругов, которых захватил в заложники собственный сын.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109985
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на океан продается квартира с видом на океан
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus