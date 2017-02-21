В Москве мужчина взял в заложники жену и 3 детей

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«20 февраля 2017 года мужчина, находясь в собственной квартире, (…) взял в заложники свою гражданскую супругу и трех несовершеннолетних детей. В ходе переговоров мужчина выдвигал различные требования», - рассказали следователи. В частности, мужчина, ранее состоявший на учете у психиатра, требовал встречи с властями Китая и Ирана.
В итоге злоумышленник попытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с окна 5-го этажа. Однако убить себя ему не удалось – мужчина упал на надувной батут, развёрнутый сотрудниками МЧС.
К счастью, в итоге инцидента ни женщина, ни её дети физически не пострадали. Сам злоумышленник был задержан. Ввиду его неадекватного поведения, мужчину отправили на психологическое обследование, по результатам которого тот будет либо арестован, либо отправлен на принудительное лечение.
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