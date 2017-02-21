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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп назначил советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта МакМастера
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Трамп назначил советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта МакМастера


Трамп назначил советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта МакМастера
Фото: AmericaRU.com
Новый Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) назначил своим советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта МакМастера (H. R. MacMaster).

МакМастер известен как уважаемый военный стратег с традиционнім мышлением, которій помог превратить эскалацию войны в Ираке в самые тяжелые дни. МакМастер заменил Майкла Флинна, уволенного за утаивание информации о разговоре с послом России от вице-президента Майкла Пенса.

Генерал МакМастер не имеет никаких связей с Трампом, поэтому многие эксперты считают, что он не будет придерживаться идеологии Президента, а будет просто выполнять свои прямые обязанности. Генерал Макмастер считается одним из самых независимо настроенных офицеров.

«Он человек огромного таланта и большого опыта, - так описал генерала Трамп при назначении на должность. - Он пользуется большим уважением всех в вооруженных силах, поэтому для нас большая часть работать с ним».
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