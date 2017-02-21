Трамп назначил советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта МакМастера

Фото: AmericaRU.com
МакМастер известен как уважаемый военный стратег с традиционнім мышлением, которій помог превратить эскалацию войны в Ираке в самые тяжелые дни. МакМастер заменил Майкла Флинна, уволенного за утаивание информации о разговоре с послом России от вице-президента Майкла Пенса.
Генерал МакМастер не имеет никаких связей с Трампом, поэтому многие эксперты считают, что он не будет придерживаться идеологии Президента, а будет просто выполнять свои прямые обязанности. Генерал Макмастер считается одним из самых независимо настроенных офицеров.
«Он человек огромного таланта и большого опыта, - так описал генерала Трамп при назначении на должность. - Он пользуется большим уважением всех в вооруженных силах, поэтому для нас большая часть работать с ним».
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Десятки работников потеряли работу за участие в «Дне без иммигрантов» →
- Швеция не имеет ни малейшего представления, что имел ввиду Трамп, когда сказал: "Вы посмотрите на то, что происходит в Швеции" →
- Барак Обама признан 12-м лучшим Президентом США →
- Трамп назвал СМИ «врагом американцев» →
- Белый дом отрицает мобилизацию Национальной гвардии для проведения рейдов, направленных против иммигрантов →
- Вывод психиатра: Дональд Трамп не психопат, он просто неприятен →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109983
http://www.americaru.com/news/109983