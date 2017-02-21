В США закрывают лаборатории с высоким уровнем защиты из-за проблем с подачей воздуха

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«Нет никаких данных о том, что кто-нибудь пострадал из-за воздуха, который подавался через эти шланги. Однако пока их использование приостановлено», - заявил Стефан Монро (Stephan Monroe), заместитель директора ЦКЗ по науке.
Монро заявил, что ни один из ученых не был подвергнут воздействию патогенных микроорганизмов через воздух, который подавался такими шлангами, поскольку его пропускали через специальные фильтры. Также костюмы выполняли свою роль в защите дыхания. Есть сомнения по поводу попадания в этот воздух химических токсинов, и сейчас проводится проверка по этому поводу.
В результате закрыты 4 биологические лаборатории, в которых медики работают с наиболее опасными биологическими материалами. Воздушные шланги являются частью инфраструктуры здания. Они выпадающие из разных портов в лаборатории, и ученые подключают их к своим костюмам из различных рабочих станций.
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