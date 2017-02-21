Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:01 am | Чикаго 1:01 am | Сан-Франциско 11:01 pm
Главная страница → Раздел: В миреТолько 5% американцев относятся к России очень благосклонно
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Только 5% американцев относятся к России «очень благосклонно»


Только 5% американцев относятся к России очень благосклонно
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Подавляющее большинство американцев не поддерживает благосклонную позицию своего президента Дональда Трампа по отношению к России. Только 28% гражданам США в той или иной мере нравится РФ. Таковы результаты опроса, проведённого американским институтом общественного мнения Gallup.

Так, в ходе опроса только 5% респондентов охарактеризовали своё отношение к РФ как «очень благосклонное», ещё 23% - как «преимущественно благосклонное». Большинство опрошенных (70%) заявили о негативном отношении к России, из них 26% высказали «очень неблагосклонную» позицию.

Несмотря на такие результаты, Россия не попала в тройку стран, к которым американцы относятся хуже всего. Лидерами данного антирейтинга стали Северная Корея (она нравится всего 11% граждан США), Иран (12%) и Сирия (17%).

Читайте также: Россияне стали лучше относится к США, - опрос
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109979
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus