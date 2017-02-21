Только 5% американцев относятся к России «очень благосклонно»

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Так, в ходе опроса только 5% респондентов охарактеризовали своё отношение к РФ как «очень благосклонное», ещё 23% - как «преимущественно благосклонное». Большинство опрошенных (70%) заявили о негативном отношении к России, из них 26% высказали «очень неблагосклонную» позицию.
Несмотря на такие результаты, Россия не попала в тройку стран, к которым американцы относятся хуже всего. Лидерами данного антирейтинга стали Северная Корея (она нравится всего 11% граждан США), Иран (12%) и Сирия (17%).
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