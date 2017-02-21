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Главная страница → Раздел: В миреВ Нью-Йорке скончался постпред России в ООН
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В Нью-Йорке скончался постпред России в ООН


В Нью-Йорке скончался постпред России в ООН
Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Paulo Filgueiras
В Нью-Йорке внезапно, за день до своего 65-летия, скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ.

«20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», - сообщили в МИД, уточнив, что дипломат ушел из жизни на рабочем месте.

Причина его смерти пока не оглашается. Известно, что дипломат почувствовал себя плохо в здании миссии РФ в ООН и был госпитализирован в Колумбийский пресвитерианский госпиталь, однако спасти россиянина не удалось. По некоторым данным, Чуркин мог скончаться от сердечного приступа.

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