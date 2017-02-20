Анджелина Джоли рассказала, как дети переживают ее развод с Питтом

Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Mark Garten
41-летняя актриса поделилась, как трудно ей далось расставание с мужем, и как отреагировали на него дети, в интервью с BBC в Камбодже. Отвечая на вопрос корреспондента о том, что она хочет делать, когда просыпается утром, Джоли призналась: "Провести в кровати весь день". Затем она добавила: "Это были трудные несколько месяцев. В моей комнате находится каждый. В данный момент - два хомяка, две собаки и двое детей. Это замечательно".
В настоящее время Джоли получила физическую опеку над шестью детьми: 15-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 8-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Об инциденте с участием бывшего мужа и старшего сына, произошедшем в самолете, актриса не захотела говорить. Она сказала, что надеется, что их семья станет сильнее, и пообещала: что бы ни случилось, ее внимание будет уделяться детям.
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