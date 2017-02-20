Шоколадные конфеты и жевательные резинки вредят пищеварительной системе

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Диоксид титана используется в конфетах, жевательных резинках и даже хлебе, который мы каждый день едим. Пищевая добавка вредит работе кишечника, и новое исследование показало, что она снижает способность поглощать питательные вещества и блокировать патогенные микроорганизмы.
«Диоксид титана является общей пищевой добавкой, которую едят множество людей в течение длительного времени. Мы были заинтересованы в некоторых ее эффектах, и теперь хотим, чтобы вы тоже о них узнали", - сказала ведущий автор исследования Гретхен Малер из Бингемтонского университета. Центр по контролю и профилактике заболеваний признал диоксид титана безопасным, а его потребления практические невозможно избежать из-за широкой распространенности.
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