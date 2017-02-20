56-летняя женщина помогла сотруднику полиции справиться с нападавшим на него мужчиной

Фото: AmericaRU.com
Викки Уильямс-Тиллман (Vickie Williams-Tillman) направлялась в магазин, когда на другой стороне дороги увидела, что полицейский пытается справиться с мужчиной. Она опустила окно автомобиля и спросила, не нужна ли стражу порядка ее помощь. "В его глазах я увидела, что он нуждался в помощи. У меня не было времени на раздумья, и я сделала то, что была должна", - сказала женщина.
Тогда Уильямс-Тиллман вышла из своей машины и прыгнула на спину подозреваемого, удерживая его до прибытия подкрепления полиции. Представитель полиции Батон-Руж заявил, что 44-летний полицейский, чье имя не разглашается, увидел мужчину, спящего в своем автомобиле. Когда 28-летний Томас Беннет (Thomas Bennett) проснулся и вышел из транспортного средства, то стал агрессивным и напал на сотрудника правоохранительных органов. Страж порядка, прибывший на помощь товарищу, ударил подозреваемого электрошокером и задержал его. В настоящее время Беннет обвиняется в нападении на сотрудника полиции, сопротивлении при задержании и хранение кокаина.
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