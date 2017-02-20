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Главная страница → Раздел: В миреВ Великом Новгороде мобильный телефон убил 8-летнюю девочку
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В Великом Новгороде мобильный телефон убил 8-летнюю девочку


В Великом Новгороде мобильный телефон убил 8-летнюю девочку
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Великом Новгороде 8-летняя девочка погибла из-за того, что держала в руках заряжающийся мобильный телефон. Об этом сообщило управление СК России по Новгородской области.

«В одной из квартир города Великого Новгорода обнаружено тело 8-летней девочки без видимых признаков насильственной смерти… По предварительным данным, девочка получила удар электрическим током, во время эксплуатации мобильного телефона, который заряжался от сети», - рассказали следователи, отметив, что, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, девочка скончалась на месте.

В СК также добавили, что семья, в которой произошла трагедия, числилась благополучной.

Ведётся доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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