В Великом Новгороде мобильный телефон убил 8-летнюю девочку

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«В одной из квартир города Великого Новгорода обнаружено тело 8-летней девочки без видимых признаков насильственной смерти… По предварительным данным, девочка получила удар электрическим током, во время эксплуатации мобильного телефона, который заряжался от сети», - рассказали следователи, отметив, что, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, девочка скончалась на месте.
В СК также добавили, что семья, в которой произошла трагедия, числилась благополучной.
Ведётся доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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