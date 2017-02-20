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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Авдеевке российский беспилотник упал на огород местного жителя
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В Авдеевке российский беспилотник упал на огород местного жителя


В Авдеевке российский беспилотник упал на огород местного жителя
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
В подконтрольном Киеву городе Авдеевке, в котором в последние несколько недель фиксируется резкая эскалация конфликта, был обнаружен российский беспилотник-шпион. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Вчера вечером во время обхода в старой части Авдеевки, на одном из огородов, сотрудниками полиции обнаружен БПЛА. Внешний осмотр показал, что беспилотник по всем признакам российского производства... Визуальных повреждений, говорящих о сбитии, нет, скорее всего отказала аппаратура», - рассказал глава полиции Донбасса, уточнив, что служебная собака унюхала в беспилотнике взрывчатку, которая, скорее всего, предназначена для уничтожения карты памяти.

«В настоящее время "находку" осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов. Для более детального изучения БПЛА будет передан в СБУ», - добавил Аброськин.

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