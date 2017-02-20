В Авдеевке российский беспилотник упал на огород местного жителя

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
«Вчера вечером во время обхода в старой части Авдеевки, на одном из огородов, сотрудниками полиции обнаружен БПЛА. Внешний осмотр показал, что беспилотник по всем признакам российского производства... Визуальных повреждений, говорящих о сбитии, нет, скорее всего отказала аппаратура», - рассказал глава полиции Донбасса, уточнив, что служебная собака унюхала в беспилотнике взрывчатку, которая, скорее всего, предназначена для уничтожения карты памяти.
«В настоящее время "находку" осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов. Для более детального изучения БПЛА будет передан в СБУ», - добавил Аброськин.
Читайте также: Украинские военные сбили на Донбассе очередной российский беспилотник.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украинский депутат предложил команде Трампа план по снятию санкций с России →
- Только 18% россиян не против присоединения «ДНР/ЛНР» к РФ →
- В Киеве спасли 2 школьниц, которым в «группе смерти» приказали прыгнуть с многоэтажки →
- В Горловке сепаратисты охотились на мародёров, - ИС →
- Путин признал «паспорта» сепаратистских «ДНР/ЛНР» →
- В Госдуме РФ предложили отправить на Евровидение в Киев персону нон грата Кобзона →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109967
http://www.americaru.com/news/109967