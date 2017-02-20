Люди, которые придерживаются безглютеновой диеты, получают отравление токсичными металлами

Фото: AmericaRU.com
В новом анализе, опубликованном в журнале Epidemiology, медики университета штата Иллинойс обнаружили, что люди, которые едят продукты без глютена, могут быть подвержены повышенному риску воздействия мышьяка и ртути, вызывающих рак, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические трудности.
Люди с целиакией вынуждены избегать потребления клейковины, поскольку она повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника, однако лишь 1% американцев страдает от этого недуга. Сторонников безглютеновой диеты намного больше – на 2015 год около 25% американцев ели продукты без глютена, - и им стоит пересмотреть свои убеждения.
Не содержащие глютен продукты обычно включают рисовую муку в качестве замены для пшеницы. Рис имеет тенденцию к биоаккумуляции некоторых токсичных металлов из удобрений, воды или почвы. Уровни содержания ртути в организме тех, кто потреблял продукты без глютена, на 70% выше, чем у приверженцев обычной диеты. Уровни мышьяка – в 2 раза выше.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Как и при курении табака, курение электронных сигарет увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний →
- Может ли сокращение питания помочь задержать появление признаков старения? →
- 64-летняя испанка родила здоровых близнецов →
- Курение мужчины влияет на его будущих детей особенным способом →
- Изменение климата может иметь серьезное влияние на психическое здоровье →
- ЦКЗ: Вакцина против гриппа в этом сезоне эффективна на 48% →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109965
http://www.americaru.com/news/109965