Люди, которые придерживаются безглютеновой диеты, получают отравление токсичными металлами

20 февраля 2017 года, 16:45

Фото: AmericaRU.com

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Многие американцы следуют безглютеновой диете, считая, что отказ от потребления клейковины сделает их более здоровыми. Однако результаты нового исследования показывают, что продукты без глютена могут иметь более высокие уровни токсичных металлов, включая ртуть.В новом анализе, опубликованном в журнале Epidemiology, медики университета штата Иллинойс обнаружили, что люди, которые едят продукты без глютена, могут быть подвержены повышенному риску воздействия мышьяка и ртути, вызывающих рак, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические трудности.Люди с целиакией вынуждены избегать потребления клейковины, поскольку она повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника, однако лишь 1% американцев страдает от этого недуга. Сторонников безглютеновой диеты намного больше – на 2015 год около 25% американцев ели продукты без глютена, - и им стоит пересмотреть свои убеждения.Не содержащие глютен продукты обычно включают рисовую муку в качестве замены для пшеницы. Рис имеет тенденцию к биоаккумуляции некоторых токсичных металлов из удобрений, воды или почвы. Уровни содержания ртути в организме тех, кто потреблял продукты без глютена, на 70% выше, чем у приверженцев обычной диеты. Уровни мышьяка – в 2 раза выше.