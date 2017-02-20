Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:59 am | Чикаго 6:59 am | Сан-Франциско 4:59 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЛюди, которые придерживаются безглютеновой диеты, получают отравление токсичными металлами
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Люди, которые придерживаются безглютеновой диеты, получают отравление токсичными металлами


Люди, которые придерживаются безглютеновой диеты, получают отравление токсичными металлами
Фото: AmericaRU.com
Многие американцы следуют безглютеновой диете, считая, что отказ от потребления клейковины сделает их более здоровыми. Однако результаты нового исследования показывают, что продукты без глютена могут иметь более высокие уровни токсичных металлов, включая ртуть.

В новом анализе, опубликованном в журнале Epidemiology, медики университета штата Иллинойс обнаружили, что люди, которые едят продукты без глютена, могут быть подвержены повышенному риску воздействия мышьяка и ртути, вызывающих рак, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические трудности.

Люди с целиакией вынуждены избегать потребления клейковины, поскольку она повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника, однако лишь 1% американцев страдает от этого недуга. Сторонников безглютеновой диеты намного больше – на 2015 год около 25% американцев ели продукты без глютена, - и им стоит пересмотреть свои убеждения.

Не содержащие глютен продукты обычно включают рисовую муку в качестве замены для пшеницы. Рис имеет тенденцию к биоаккумуляции некоторых токсичных металлов из удобрений, воды или почвы. Уровни содержания ртути в организме тех, кто потреблял продукты без глютена, на 70% выше, чем у приверженцев обычной диеты. Уровни мышьяка – в 2 раза выше.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109965
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Требуются
США, штат Мичиган трудоустройство США, штат Мичиган трудоустройство
Раздел: Квартиры - продам
красиво обустроенная квартира с замечательными видами красиво обустроенная квартира с замечательными видами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus