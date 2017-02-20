Зонд NASA Джуно остается на прежней орбите вокруг Юпитера

Фото: AmericaRU.com
Сближение в Юпитером происходило согласно плану. Согласно официальному заявлению НАСА, на сегодняшний день аппарат остается на своей прежней 14-дневной орбите, чтобы снизить риски, возникающие при смене траекторий движения. На текущий момент все инструменты Джуно находятся в рабочем состоянии и продолжают собирать данные.
В частности, сейчас инструменту Джуно настроены на изучение магнитного поля Юпитера. Новый виток вокруг Юпитера аппарат начал 2 февраля.
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