Зонд NASA Джуно остается на прежней орбите вокруг Юпитера

20 февраля 2017 года, 16:25

Фото: AmericaRU.com

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После полета длиной почти 2 миллиарда километров, который длился 5 лет, космический аппарат NASA Джуно прибыл к своей цели, Юпитеру, 4 июля прошлого года. По достижении определенной точки зонд вышел на орбиту вокруг планеты-гиганта и начал сбор данных о загадочной атмосфере Юпитера. Выход на орбиту был рискованным – если бы зонд «промахнулся», то вместо выхода на орбиту его постиг бы крах в тяжелых облаках гиганта.Сближение в Юпитером происходило согласно плану. Согласно официальному заявлению НАСА, на сегодняшний день аппарат остается на своей прежней 14-дневной орбите, чтобы снизить риски, возникающие при смене траекторий движения. На текущий момент все инструменты Джуно находятся в рабочем состоянии и продолжают собирать данные.В частности, сейчас инструменту Джуно настроены на изучение магнитного поля Юпитера. Новый виток вокруг Юпитера аппарат начал 2 февраля.