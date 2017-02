Украинский депутат предложил команде Трампа план по снятию санкций с России

20 февраля 2017 года, 14:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109961

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко передал экс-советнику президента США Майклу Флинну план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, который позволит снять санкции с России. Об этом сообщило издание The New York Times Отмечается, что данный план был передан Флинну ещё до его ухода с поста советника президента США. Артеменко позиционирует его как «мирный». Он предусматривает выведение российских войск с Востока Украины, снятие санкций с РФ, а также передачу аннексированного Крыма России в аренду на 50 или 100 лет. Примечательно, что со слов украинца, данный план уже согласован с Кремлём и одобрен.В The New York Times охарактеризовали Артеменко как весьма амбициозного политика, метящего на пост главы собственной страны. Так, сообщается, что вместе с «мирным» планом он передал команде Трампа некие доказательства коррумпированности нынешнего президента Украины Петра Порошенко с целью его свержения.Пока неясно, восприняли ли план Артеменко серьёзно в Вашингтоне. Однако в Украине его действия не нашли большой поддержки и даже вызвали гнев. Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшков, в которой состоял Артеменко, выступил с требованием лишить мандата депутата, посмевшего «торговать Украиной».