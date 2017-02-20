Как и при курении табака, курение электронных сигарет увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

20 февраля 2017 года, 15:40

Фото: AmericaRU.com

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Многие люди предпочитают курить электронные сигареты в надежде снизить опасность для здоровья от табака, включая повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование показало, что электронные сигареты не менее опасны для сердца, чем обычные.Исследование охватило 42 взрослых со средним возрастом 28 лет. Половина из них использовала электронные сигареты ежедневно в течение не менее года, вторая половина – стандартные. Для оценки их сердечной деятельности использовались электрокардиограмма и анализы крови.В результате у тех, кто курил электронные сигареты, проявились те же физиологические эффекты, что и у обычных курильщиков. Последствия включают высокий уровень окислительного стресса и высокий уровень адреналина, что повышает сердечную активности и изнашивает сердце.Исследование опубликовано в журнале JAMA Cardiology.