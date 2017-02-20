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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКак и при курении табака, курение электронных сигарет увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
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Как и при курении табака, курение электронных сигарет увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний


Как и при курении табака, курение электронных сигарет увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: AmericaRU.com
Многие люди предпочитают курить электронные сигареты в надежде снизить опасность для здоровья от табака, включая повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование показало, что электронные сигареты не менее опасны для сердца, чем обычные.

Исследование охватило 42 взрослых со средним возрастом 28 лет. Половина из них использовала электронные сигареты ежедневно в течение не менее года, вторая половина – стандартные. Для оценки их сердечной деятельности использовались электрокардиограмма и анализы крови.

В результате у тех, кто курил электронные сигареты, проявились те же физиологические эффекты, что и у обычных курильщиков. Последствия включают высокий уровень окислительного стресса и высокий уровень адреналина, что повышает сердечную активности и изнашивает сердце.

Исследование опубликовано в журнале JAMA Cardiology.
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