SpaceX впервые запускает частную ракету с исторической площадки мыса Канаверал

20 февраля 2017 года, 15:15

Фото: AmericaRU.com

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Впервые со стартовой площадки, которая считает исторически важной, компания SpaceX запустила частную ракету. С этого места проведено самое большое количество запусков космических полетов NASA. Ракета Falcon 9 калифорнийской компании успешно стартовала и приземлилась на удаленную платформу.Falcon 9 стартовала вместе с грузовой капсулой Dragon к Международной космической станции 19 февраля с площадки 39А в Космическом центре имени Кеннеди. Именно с нее запускались ракеты миссии «Аполлон» и многоразовые шаттлы.Посадка ракеты Falcon 9 произошла в нескольких километрах от космодрома во Флориде через 8 минут после старта.