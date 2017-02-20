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SpaceX впервые запускает частную ракету с исторической площадки мыса Канаверал


SpaceX впервые запускает частную ракету с исторической площадки мыса Канаверал
Фото: AmericaRU.com
Впервые со стартовой площадки, которая считает исторически важной, компания SpaceX запустила частную ракету. С этого места проведено самое большое количество запусков космических полетов NASA. Ракета Falcon 9 калифорнийской компании успешно стартовала и приземлилась на удаленную платформу.

Falcon 9 стартовала вместе с грузовой капсулой Dragon к Международной космической станции 19 февраля с площадки 39А в Космическом центре имени Кеннеди. Именно с нее запускались ракеты миссии «Аполлон» и многоразовые шаттлы.

Посадка ракеты Falcon 9 произошла в нескольких километрах от космодрома во Флориде через 8 минут после старта.
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