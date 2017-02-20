В Екатеринбурге пенсионерка с сыном зарезали и ограбили почтальоншу

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Трагический инцидент произошел 17 февраля. «В подъезде на лестничной площадке было обнаружено тело женщины-почтальона, 1956 года рождения, с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», - рассказали следователи, отметив, что убийцы похитили у женщины крупную сумму денег – около 240 тысяч рублей.
«"По горячим следам" были установлены и задержаны местная жительница, 1953 года рождения, пенсионерка, и ее неработающий сын, 1987 года рождения, проживающие в этом же доме», - отметили в СК.
По факту гибели женщины было заведено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство). Матери и сыну грозит пожизненное тюремное заключение. Ведётся расследование.
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