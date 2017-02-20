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Главная страница → Раздел: В миреВ Екатеринбурге пенсионерка с сыном зарезали и ограбили почтальоншу
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В Екатеринбурге пенсионерка с сыном зарезали и ограбили почтальоншу


В Екатеринбурге пенсионерка с сыном зарезали и ограбили почтальоншу
Фото: AmericaRU.com
Вопиющий случай произошел в российском городе Екатеринбурге. 63-летняя женщина вместе с 29-летним сыном в собственном подъезде жестоко убили и ограбили сотрудницу почты. Об этом сообщило управление СК РФ по Свердловской области.

Трагический инцидент произошел 17 февраля. «В подъезде на лестничной площадке было обнаружено тело женщины-почтальона, 1956 года рождения, с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», - рассказали следователи, отметив, что убийцы похитили у женщины крупную сумму денег – около 240 тысяч рублей.

«"По горячим следам" были установлены и задержаны местная жительница, 1953 года рождения, пенсионерка, и ее неработающий сын, 1987 года рождения, проживающие в этом же доме», - отметили в СК.

По факту гибели женщины было заведено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство). Матери и сыну грозит пожизненное тюремное заключение. Ведётся расследование.
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