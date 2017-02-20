Только 18% россиян не против присоединения «ДНР/ЛНР» к РФ

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«Перспектива улучшения общения России, Украины и Запада по-прежнему не влияет на отношение россиян к вопросу оказания помощи ополченцам Донбасса: как полтора года назад (58%), так и сегодня (59%), более половины опрошенных уверены, что поддержку следует оказывать и дальше. В условиях обострения ситуации отправка гуманитарных конвоев из России в Донбасс поддерживается 82% россиян», - рассказали социологи, отметив, что, несмотря на это, россияне хотят нейтральной позиции Кремля в вопросе Донбасса.
«8% говорят о помощи в расширении автономии, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% - принять в состав РФ. Сторонников киевских властей насчитывается лишь 4%», - уточнили представители ВЦИОМ.
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