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Главная страница → Раздел: УкраинаТолько 18% россиян не против присоединения ДНР/ЛНР к РФ
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Только 18% россиян не против присоединения «ДНР/ЛНР» к РФ


Только 18% россиян не против присоединения ДНР/ЛНР к РФ
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnr-onlineru
Подавляющее большинство россиян хотят, чтобы Кремль продолжал поддерживать сепаратистов Донбасса. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Перспектива улучшения общения России, Украины и Запада по-прежнему не влияет на отношение россиян к вопросу оказания помощи ополченцам Донбасса: как полтора года назад (58%), так и сегодня (59%), более половины опрошенных уверены, что поддержку следует оказывать и дальше. В условиях обострения ситуации отправка гуманитарных конвоев из России в Донбасс поддерживается 82% россиян», - рассказали социологи, отметив, что, несмотря на это, россияне хотят нейтральной позиции Кремля в вопросе Донбасса.

«8% говорят о помощи в расширении автономии, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% - принять в состав РФ. Сторонников киевских властей насчитывается лишь 4%», - уточнили представители ВЦИОМ.

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