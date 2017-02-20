В Лос-Анджелесе – самый жесткий трафик в мире

20 февраля 2017 года, 14:35

Фото: AmericaRU.com

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Когда дело доходит пробок на дороге, Лос-Анджелес в этом вопросе - мировой лидер. Согласно рейтингу INRIX, который показывает топ-10 самых загруженных городов мира, «город ангелов» оказался местом с наиболее тяжелым трафиком в мире.На втором месте оказалась Москва, на третьем – Нью-Йорк, на четвертом – Сан-Франциско. В целом, половину первой десятки рейтинга заняли американские города. Согласно оценке специалистов, американцы проводят в среднем 42 часа в год в пробках. При этом каждый водитель теряет за год из-за трафика около 1,5 тысяч долларов. Расходы на пробки всех автомобилистов составляют около 300 миллиардов долларов.Главными причинами ужесточения движения в США остаются урбанизация, рост город, развитие занятости и низкие цены на топливо. Это позволяет все большему количеству людей иметь машины.