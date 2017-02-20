Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:29 am | Чикаго 5:29 am | Сан-Франциско 3:29 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ Лос-Анджелесе – самый жесткий трафик в мире
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Лос-Анджелесе – самый жесткий трафик в мире


В Лос-Анджелесе – самый жесткий трафик в мире
Фото: AmericaRU.com
Когда дело доходит пробок на дороге, Лос-Анджелес в этом вопросе - мировой лидер. Согласно рейтингу INRIX, который показывает топ-10 самых загруженных городов мира, «город ангелов» оказался местом с наиболее тяжелым трафиком в мире.

На втором месте оказалась Москва, на третьем – Нью-Йорк, на четвертом – Сан-Франциско. В целом, половину первой десятки рейтинга заняли американские города. Согласно оценке специалистов, американцы проводят в среднем 42 часа в год в пробках. При этом каждый водитель теряет за год из-за трафика около 1,5 тысяч долларов. Расходы на пробки всех автомобилистов составляют около 300 миллиардов долларов.

Главными причинами ужесточения движения в США остаются урбанизация, рост город, развитие занятости и низкие цены на топливо. Это позволяет все большему количеству людей иметь машины.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109951
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus