Цены на оружие достигли самого высокого уровня со времен «холодной войны»

20 февраля 2017 года, 14:15

Фото: AmericaRU.com

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Глобальные продажи оружия за последние пять лет достигли самого высокого уровня с 1990 года, с конца «холодной войны». Индия продолжает оставаться самым крупным в мире импортером вооружений, сообщает Международный научно-исследовательский институт проблем мира.В период с 2012 по 2016 год на Индию приходилось 13% мирового импорта оружия. Также в первой пятерке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай и Алжир.Поскольку Китай становится все более напористым по всей Азии и инвестирует миллиарды долларов в стратегические инфраструктурные проекты в Пакистане - в том числе на спорной территории, на которую претендует Индия – индийские власти пытаются углубить сотрудничество в области обороны с Соединенными Штатами и другими странами в регионе, включая Вьетнам.