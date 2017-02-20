Цены на оружие достигли самого высокого уровня со времен «холодной войны»

Фото: AmericaRU.com
В период с 2012 по 2016 год на Индию приходилось 13% мирового импорта оружия. Также в первой пятерке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай и Алжир.
Поскольку Китай становится все более напористым по всей Азии и инвестирует миллиарды долларов в стратегические инфраструктурные проекты в Пакистане - в том числе на спорной территории, на которую претендует Индия – индийские власти пытаются углубить сотрудничество в области обороны с Соединенными Штатами и другими странами в регионе, включая Вьетнам.
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