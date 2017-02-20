В Киеве спасли 2 школьниц, которым в «группе смерти» приказали прыгнуть с многоэтажки

Фото: AmericaRU.com / kyiv.npu.gov.ua
К правоохранителям обратилась мама одной из школьниц, обнаружившая дома предсмертную записку дочери. Прибыв на место, полиция выяснила, что суицид девочка планировала совершить со своей подругой. Была немедленно организована поисковая операция, в которой приняли участие не только полицейские, но и военнослужащие Национальной гвардии. Одну из школьниц удалось найти быстро. На поиск второй потребовалось несколько часов. Её нашли на 16 этаже многоэтажки с признаками переохлаждения, предсмертной запиской и порезами на руках и ногах. К счастью, обе не успели совершить задуманное.
Позже полиция выяснила, что девочки состояли в суицидальной группе в соцсети под названием «Синий кит» и выполняли задания администратора, в частности, причиняли себе различные увечья. «В этот вечер они должны были выполнить последнее задание – покончить жизнь, прыгнув с многоэтажки или путем повешения», - рассказал начальник Главного управления НП в Киеве Андрей Крищенко.
По факту доведения девочек до суицида были заведены уголовные дела. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
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