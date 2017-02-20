Умер богослов Майкл Новак, который определил капитализм как духовную систему

20 февраля 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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В возрасте 83 лет скончался католический богослов Майкл Новак (Michael Novak), который утверждал, что капитализм является не только экономической системой, но и способом достижения духовных благ. Он умер в своем доме в Вашингтоне.Причиной смерти богослова стали осложнения от рака толстой кишки, заявила дочь философа Яна Новак. Он считался одним из самых влиятельных католических теологов своего поколения. В 1994 году он был удостоен премии Темплтона за «исключительный вклад в духовное измерение», при этом денежная награда этой премии превышает Нобелевскую.Новак был также профессором теологии, газетным обозревателем и главным делегатом США в в Комиссии по правам человека ООН. Кроме того, десятки лет он оставался научным сотрудником Американского института предпринимательства. В 1982 году он выпустил книгу «Демократический капитализм», в которой он определил капитализм как «лучшую надежду на преодоление нищеты и получение духовных благ».