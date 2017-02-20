Чикаго бьет температурный рекорд третий день подряд

Фото: AmericaRU.com
В субботу Чикаго также побил 36-летний рекорд температурный рекорд, поскольку 18 февраля температура 16,5 градусов тепла была зафиксирована последний раз в 1981 году. Еще через сутки потеплело еще на градус, побив рекорд 19 февраля 1930 года.
Последний раз снег выпадал в Чикаго 17 декабря – слой осадков едва превысил 3 сантиметра. Синоптики заявляют, что в регионе царит засуха, продолжительность которой превысила 60 дней.
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