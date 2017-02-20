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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЧикаго бьет температурный рекорд третий день подряд
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Чикаго бьет температурный рекорд третий день подряд


Чикаго бьет температурный рекорд третий день подряд
Фото: AmericaRU.com
В Чикаго установлен новый температурный рекорд для зимы, который держится третий день подряд. В городе стало необычно тепло для этого месяца – с 17 февраля температура составляет более 16 градусов Цельсия. Старый рекорд на уровне 15,5 градусов был установлен в 1880 году, сообщает Национальная метеорологическая служба.

В субботу Чикаго также побил 36-летний рекорд температурный рекорд, поскольку 18 февраля температура 16,5 градусов тепла была зафиксирована последний раз в 1981 году. Еще через сутки потеплело еще на градус, побив рекорд 19 февраля 1930 года.

Последний раз снег выпадал в Чикаго 17 декабря – слой осадков едва превысил 3 сантиметра. Синоптики заявляют, что в регионе царит засуха, продолжительность которой превысила 60 дней.
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