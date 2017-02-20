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Главная страница → Раздел: ЭкономикаБывший инженер Uber заявляет, что компания игнорировала сотни сообщений о сексуальных домогательствах
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Бывший инженер Uber заявляет, что компания игнорировала сотни сообщений о сексуальных домогательствах


Бывший инженер Uber заявляет, что компания игнорировала сотни сообщений о сексуальных домогательствах
Фото: AmericaRU.com
Сьюзан Фаулер (Susan Fowler), бывшая сотрудница Uber, обвинила компанию в попустительстве сексуальных домогательств и халатности в отношении работников.

Фаулер утверждает, что в первый же день стажировки она стала жертвой домогательств вышестоящего сотрудника компании. Она сделала скриншоты сообщений от менеджера, делавшего ей неприличные предложения, и отправила в отдел кадров Uber. Но вместо того, чтобы наказать виновного, начали преследовать ее. Фаулер утверждает, что после жалоб ей не позволяли продвигаться по карьерной лестнице.

«Представители высшего руководства сказали мне, что он – высокий исполнитель, и поэтому они не могут его наказать за «невинную оплошность», - отметила Фаулер в своем заявлении. В конце концов, ей дали выбор – принять все, как есть, или перейти в другую компанию. «Мне сказали, что мне нужно сделать выбор. Или уйти в другую команду и не взаимодействовать с ним, или остаться и получить плохой отзыв о работе, поскольку я не согласилась на его предложения», - заявила бывшая сотрудница Uber.

По словам Фаулер, многие работницы компании сталкивались с подобными трудностями. Кроме того, в Uber явно наблюдается дискриминация по полу – компания отказалась заказывать специальные куртки для женщин, потому что они оказались дороже мужских.

Член правления Uber, медиа-магнат Арианна Хаффингтон заявила, что инициирует независимое расследование по этому делу.
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