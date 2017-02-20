Бывший инженер Uber заявляет, что компания игнорировала сотни сообщений о сексуальных домогательствах

20 февраля 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Сьюзан Фаулер (Susan Fowler), бывшая сотрудница Uber, обвинила компанию в попустительстве сексуальных домогательств и халатности в отношении работников.Фаулер утверждает, что в первый же день стажировки она стала жертвой домогательств вышестоящего сотрудника компании. Она сделала скриншоты сообщений от менеджера, делавшего ей неприличные предложения, и отправила в отдел кадров Uber. Но вместо того, чтобы наказать виновного, начали преследовать ее. Фаулер утверждает, что после жалоб ей не позволяли продвигаться по карьерной лестнице.«Представители высшего руководства сказали мне, что он – высокий исполнитель, и поэтому они не могут его наказать за «невинную оплошность», - отметила Фаулер в своем заявлении. В конце концов, ей дали выбор – принять все, как есть, или перейти в другую компанию. «Мне сказали, что мне нужно сделать выбор. Или уйти в другую команду и не взаимодействовать с ним, или остаться и получить плохой отзыв о работе, поскольку я не согласилась на его предложения», - заявила бывшая сотрудница Uber.По словам Фаулер, многие работницы компании сталкивались с подобными трудностями. Кроме того, в Uber явно наблюдается дискриминация по полу – компания отказалась заказывать специальные куртки для женщин, потому что они оказались дороже мужских.Член правления Uber, медиа-магнат Арианна Хаффингтон заявила, что инициирует независимое расследование по этому делу.