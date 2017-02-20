Российский оппозиционер Кара-Мурза, переживший очередное отравление, покинул РФ

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«Сегодня утром Владимир Кара-Мурза вылетел за границу вместе с супругой Евгенией в сопровождении медика для прохождения курса реабилитации после повторного сильнейшего отравления (ранее несколько дней он находился в критическом состоянии комы). Диагноз в выписном эпикризе все тот же - "токсическое действие неустановленного вещества"», - рассказал Прохоров, уточнив, что, несмотря на произошедшее, политик обещает продолжить борьбу за восстановление демократии в России.
Юрист также уточнил, что, по мнению самого оппозиционера, его попытались убить из-за так называемого «списка Магнитского». Речь идёт о лоббировании Кара-Мурзой в Вашингтоне введения санкций против российских политиков и чиновников, причастных к аресту, пыткам и гибели в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского, который расследовал многомиллиардные хищения средств из госбюджета РФ.
Стоит отметить, что это второе серьёзное отравление Кара-Мурзы за последние полтора года. В обоих случаях он находился на грани и чудом выжил.
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