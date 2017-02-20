Десятки работников потеряли работу за участие в «Дне без иммигрантов»

20 февраля 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109937

Десятки сотрудников по всей Америке, которые не вышли на работу из-за участия в протесте «День без иммигрантов», потеряли свое место.Десятки работников, участвовавших в акции, сообщают, что они потеряли свои рабочие места после протеста в четверг. В частности, 12 латиноамериканцев, работающих в I Don’t Care Bar and Grill в Талсе, были уволены, потому что не явились на смену и не предупредили работодателей о своей прогуле. Еще шесть человек потеряли работу в Bahama Breeze, штат Филадельфия. Сообщается, что 18 работников Bradley Coatings Inc. также уволены после участия в «Дне без иммигрантов».Акция была направлена против новой миграционной политики Дональда Трампа (Donald Trump) и его намерения построить стену на границе с Мексикой. Многие компании по всей Америке не работали в поддержку протеста.