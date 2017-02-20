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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Горловке сепаратисты охотились на мародёров, - ИС
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В Горловке сепаратисты охотились на мародёров, - ИС


В Горловке сепаратисты охотились на мародёров, - ИС
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
В оккупированном боевиками городе Горловке произошла перестрелка между местными «силовиками» и группой мародёров. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В Горловке произошла перестрелка между «правоохранителями» и мародерами, грабившими частные дома», - рассказал депутат, уточнив, что последние оказались боевиками из состава подразделения 1-го «армейского корпуса» «ДНР».

«После перестрелки один из мародеров был задержан, второй смог сбежать, и в настоящее время числится дезертиром», - добавил Тымчук.
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