В Горловке сепаратисты охотились на мародёров, - ИС

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«В Горловке произошла перестрелка между «правоохранителями» и мародерами, грабившими частные дома», - рассказал депутат, уточнив, что последние оказались боевиками из состава подразделения 1-го «армейского корпуса» «ДНР».
«После перестрелки один из мародеров был задержан, второй смог сбежать, и в настоящее время числится дезертиром», - добавил Тымчук.
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