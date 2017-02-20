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Главная страница → Раздел: В миреВ Белом доме заверили, что слухи о связях Трампа с Кремлём – ложь
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В Белом доме заверили, что слухи о связях Трампа с Кремлём – ложь


В Белом доме заверили, что слухи о связях Трампа с Кремлём – ложь
Фото: AmericaRU.com / whitehouse.gov
Представитель Белого дома Райнс Прибус уверяет, что статья в The New York Times о многочисленных контактах команды Дональда Трампа с разведслужбами России – «полная фигня». Об этом сообщил Fox News.

Статья, о которой идёт речь, была опубликована в NYT на прошлой неделе. Журналисты, ссылаясь на информированные источники, заверили, что разведслужбы США фиксировали многочисленные телефонные разговоры команды Дональда Трампа со спецслужбами РФ ещё за год до выборов.

В Белом доме информацию не подтвердили. «Высокопоставленные лица разведывательного сообщества заверили меня, что (данные из статьи – ред.) не просто преувеличены, а вообще не соответствуют действительности… Они очень ясно дали мне понять, что эта история – полная фигня», - заявил глава администрации президента США.

Отметим, что настойчивые слухи о тесных связях Трампа с Москвой в США ходят ещё с предвыборной гонки. Тому послужили многочисленные похвалы республиканца в адрес и РФ и её лидера – Владимира Путина. Озвучивалось даже предположение о наличии у Кремля некоего постыдного компромата на нового президента США. Апофеозом данной истории стал уход с поста советника президента США Майкла Флинна, уличённого в тайном обсуждении с россиянами вопроса санкций.

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