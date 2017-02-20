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Главная страница → Раздел: УкраинаПутин признал паспорта сепаратистских ДНР/ЛНР
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Путин признал «паспорта» сепаратистских «ДНР/ЛНР»


Путин признал паспорта сепаратистских ДНР/ЛНР
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин «в гуманитарных целях» подписал указ о признании «документов», выданных пророссийскими боевиками жителям оккупированного Донбасса. Документ был опубликован на сайте Кремля.

Так, российский лидер постановил «установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины… в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях».

«В целях защиты прав и свобод человека и гражданин» Путин позволил гражданам непризнанных «республик» въезжать на территорию РФ без оформления виз.

Такое решение объяснил украинский депутат Дмитрий Тымчук. «Путину давно надо было кинуть очередную наживку и "ЛДНР", и внутренним российским потребителям на предмет подогрева конфликта на Донбассе. Влить, так сказать, свежую порцию формалина в мертворожденное дитя по имени "новороссия". Стали слишком очевидными зависшие в воздухе неудобные вопросы жителей "ЛДНР", за что они бьются, и российского обывателя – так сливает Москва Донбасс, или же "русский мир" таки не дал могучего русского дуба. К тому же щедрые, но отнюдь не публичные обещания Суркова главарям "ЛДНР" о скором признании Кремлем оккупированных территорий Донбасса перестали действовать… Путин думает, что он выбрал идеальный момент... Всем жаль жителей Донбасса, и только одна Россия, как всегда, вместо слов протянула долгожданную "руку помощи". Но здесь Путин глубоко ошибся… Для международного сообщества фактическое признание "ЛДНР" - это серьезный повод, который не могут проигнорировать даже те, кто, может, и хотел бы под шумок навесить на Киев всю полноту ответственности за события на Донбассе. "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов, коими, к счастью, являются далеко не все участники банкета. Ну а для Украины – это пинок с тем, чтобы она наконец признала законодательно оккупацию Донбасса Россией», - написал нардеп в Facebook.
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