Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:29 am | Чикаго 11:29 pm | Сан-Франциско 9:29 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеМожет ли сокращение питания помочь задержать появление признаков старения?
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Может ли сокращение питания помочь задержать появление признаков старения?


Может ли сокращение питания помочь задержать появление признаков старения?
Фото: AmericaRU.com
Уже известно, что сокращение питания может помочь снизить риск развития хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет, болезни сердца и даже рак. Но может ли ограничение калорийности еды остановить процесс старения?

По результатам нового исследования, опубликованного в журнале «Mollecular & Cellular Proteomics», это может оказаться эффективнее самого дорогого крема в аптеке. Специалисты Университета Бригама Янга обнаружили, что когда замедляется рибосома, важнейший немембранный органоид живой клетки, отвечающий за биосинтез белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, процесс старения тоже замедляется тоже. Исследователи пришли к выводу, что для этого достаточно сокращения потребления калорий.

"Когда вы ограничиваете потребление калорий, то продолжительность жизни линейно увеличивается", - говорит старший автор эксперимента Джон Прайс (John Price).
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109929
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus