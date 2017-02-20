Может ли сокращение питания помочь задержать появление признаков старения?

20 февраля 2017 года, 08:30

Фото: AmericaRU.com

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Уже известно, что сокращение питания может помочь снизить риск развития хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет, болезни сердца и даже рак. Но может ли ограничение калорийности еды остановить процесс старения?По результатам нового исследования, опубликованного в журнале «Mollecular & Cellular Proteomics», это может оказаться эффективнее самого дорогого крема в аптеке. Специалисты Университета Бригама Янга обнаружили, что когда замедляется рибосома, важнейший немембранный органоид живой клетки, отвечающий за биосинтез белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, процесс старения тоже замедляется тоже. Исследователи пришли к выводу, что для этого достаточно сокращения потребления калорий."Когда вы ограничиваете потребление калорий, то продолжительность жизни линейно увеличивается", - говорит старший автор эксперимента Джон Прайс (John Price).