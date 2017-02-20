Мэрайя Кэри официально подтвердила роман с Брайаном Танака

20 февраля 2017 года, 08:14

Фото: AmericaRU.com

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Прошло всего несколько месяцев с тех пор Мэрайя Кэри (Mariah Carey) рассталась с миллиардером Джеймсом Пакером (James Packer). Однако кажется, что певица забыла бывшего жениха. Она официально объявила о том, что встречается с Брайаном Танака (Bryan Tanaka).В течение нескольких недель ходили слухи о романе Кэри с танцором. "Я не хочу говорить о своей личной жизни. Потому что это то, к чему привыкла. Несмотря на то, что я делала это раньше, мне не комфортно говорить о личной жизни. Мы с моим парнем не хотим", - сказала Кэри.Несмотря на немногословность об отношениях с возлюбленным, певица намекнула, что в ее новом клипе говорится о расставании с Пакером. В клипе на песню «I Don’t» она сожгла свадебное платье. Многие поклонники предположили, что это был тот самый наряд за 250 тысяч долларов, который купил Пакер, но певица отрицает это, заявляя, что никогда бы не поступила так с дорогим платьем.