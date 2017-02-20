Мэрайя Кэри официально подтвердила роман с Брайаном Танака

Фото: AmericaRU.com
В течение нескольких недель ходили слухи о романе Кэри с танцором. "Я не хочу говорить о своей личной жизни. Потому что это то, к чему привыкла. Несмотря на то, что я делала это раньше, мне не комфортно говорить о личной жизни. Мы с моим парнем не хотим", - сказала Кэри.
Несмотря на немногословность об отношениях с возлюбленным, певица намекнула, что в ее новом клипе говорится о расставании с Пакером. В клипе на песню «I Don’t» она сожгла свадебное платье. Многие поклонники предположили, что это был тот самый наряд за 250 тысяч долларов, который купил Пакер, но певица отрицает это, заявляя, что никогда бы не поступила так с дорогим платьем.
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