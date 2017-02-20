Билл Гейтс предупреждает об эпидемиях, которые убъют более 30 миллионов человек

Фото: AmericaRU.com
На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Германии самый богатый человек по версии Forbes заявил, что около 30 миллионов человек по всему миру станут жертвами эпидемии. «Произойдет ли это по капризу природы или от руки террориста, но эпидемиологи говорят, что переносящийся по воздуху патоген менее чем за год может убить более 30 миллионов человек. Есть разумная вероятность того, что вспышка произойдет в ближайшие 10-15 лет», - сказал он.
Стоит обратить внимание на то, что это было сказано на конференции по вопросам безопасности, а не здравоохранения. Таким образом, Гейтс мог бы поговорить о какой-либо другой проблеме, например, ядерное оружие или изменение климата. Но миллиардер решил сосредоточиться на борьбе с инфекционными заболеваниями, ведь угроза биотерроризма в последнее время стала более реальной.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Ученые из Гарварда намерены возродить шерстистого мамонта →
- Новая Зеландия – не просто небольшая группа островов. Это останки потерянного континента →
- «Строительные кирпичики» жизни найдены на Церере →
- Марк Цукерберг рассказал о глобальных амбициях Facebook →
- Уровень кислорода в океанах упал на 2% за 50 лет →
- Найдено эссе, в котором Уинстон Черчилль высказывается по поводу «чужих» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109925
http://www.americaru.com/news/109925