Билл Гейтс предупреждает об эпидемиях, которые убъют более 30 миллионов человек

20 февраля 2017 года, 07:58

Фото: AmericaRU.com

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Билл Гейтс (Bill Gates) - умный парень, и кое-что знает о глобальном здравоохранении. Поэтому когда он серьезно предупреждает о потенциальной катастрофе, к его словам стоит прислушаться.На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Германии самый богатый человек по версии Forbes заявил, что около 30 миллионов человек по всему миру станут жертвами эпидемии. «Произойдет ли это по капризу природы или от руки террориста, но эпидемиологи говорят, что переносящийся по воздуху патоген менее чем за год может убить более 30 миллионов человек. Есть разумная вероятность того, что вспышка произойдет в ближайшие 10-15 лет», - сказал он.Стоит обратить внимание на то, что это было сказано на конференции по вопросам безопасности, а не здравоохранения. Таким образом, Гейтс мог бы поговорить о какой-либо другой проблеме, например, ядерное оружие или изменение климата. Но миллиардер решил сосредоточиться на борьбе с инфекционными заболеваниями, ведь угроза биотерроризма в последнее время стала более реальной.