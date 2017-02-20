Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:29 am | Чикаго 11:29 pm | Сан-Франциско 9:29 pm
Главная страница → Раздел: ПрогрессБилл Гейтс предупреждает об эпидемиях, которые убъют более 30 миллионов человек
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Билл Гейтс предупреждает об эпидемиях, которые убъют более 30 миллионов человек


Билл Гейтс предупреждает об эпидемиях, которые убъют более 30 миллионов человек
Фото: AmericaRU.com
Билл Гейтс (Bill Gates) - умный парень, и кое-что знает о глобальном здравоохранении. Поэтому когда он серьезно предупреждает о потенциальной катастрофе, к его словам стоит прислушаться.

На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Германии самый богатый человек по версии Forbes заявил, что около 30 миллионов человек по всему миру станут жертвами эпидемии. «Произойдет ли это по капризу природы или от руки террориста, но эпидемиологи говорят, что переносящийся по воздуху патоген менее чем за год может убить более 30 миллионов человек. Есть разумная вероятность того, что вспышка произойдет в ближайшие 10-15 лет», - сказал он.

Стоит обратить внимание на то, что это было сказано на конференции по вопросам безопасности, а не здравоохранения. Таким образом, Гейтс мог бы поговорить о какой-либо другой проблеме, например, ядерное оружие или изменение климата. Но миллиардер решил сосредоточиться на борьбе с инфекционными заболеваниями, ведь угроза биотерроризма в последнее время стала более реальной.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109925
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus