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Главная страница → Раздел: В миреВ результате взрыва на рынке сомалийской столицы погибли десятки человек
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В результате взрыва на рынке сомалийской столицы погибли десятки человек


В результате взрыва на рынке сомалийской столицы погибли десятки человек
Фото: AmericaRU.com
На оживленном рынке в столице Сомали прогремел взрыв. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 30 человек. Кроме того, десятки человек получили ранения.

Сотрудники правоохранительных органов Сомали заявили, что взрыв устроил террорист-смертник, который на большой скорости въехал на территорию рынка Каво Годей, недалеко от центра города Могадишо, на автомобиле, начиненном взрывчаткой. "Я был шокирован, когда увидел тела мертвых людей, лежащих на земле. Рынок был заполнен кровью", - сказал один из очевидцев происходящего.

По словам докторов, больницы переполнены, и у большинства пострадавших осколочные раны. Возможно, число жертв еще может возрасти. До сих пор ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Предполагается, что к инциденту имеет отношение радикальная исламистская организация "Аль-Шабаб".
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