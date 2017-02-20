64-летняя испанка родила здоровых близнецов

20 февраля 2017 года, 07:19

Фото: AmericaRU.com

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В 64 года жительница Испании родила здоровых близнецов. Своего первенца, девочку, она родила в 2011 году в той же больнице Бургоса.Дети родились с помощью кесарева сечения. По словам врачей, оба младенца, мальчик и девочка, совершенно здоровы. В заявлении представитель больницы сказал, что это «исключительный случай». На операции присутствовали два гинеколога, два педиатра, две акушерки и несколько медсестер.Испанская газета Diario de Burgos передает, что шестилетнюю дочь женщины в 2014 году отдали на попечении местных властей, потому что ребенок не посещала школу и не получала необходимой заботы. "Она пришла к нам на четвертом месяце беременности, и все, что мы могли сделать - это действовать", - сказал главврач больницы Энрике Мартин (Enrique Martin). Женщина, чье имя не разглашается, ранее лечилась от бесплодия в США и прошла экстракорпоральное оплодотворение.