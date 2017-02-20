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Главная страница → Раздел: ПолитикаШвеция не имеет ни малейшего представления, что имел ввиду Трамп, когда сказал: Вы посмотрите на то, что происходит в Швеции
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Швеция не имеет ни малейшего представления, что имел ввиду Трамп, когда сказал: "Вы посмотрите на то, что происходит в Швеции"


Швеция не имеет ни малейшего представления, что имел ввиду Трамп, когда сказал: Вы посмотрите на то, что происходит в Швеции
Фото: AmericaRU.com
Если верить СМИ, то в пятницу вечером в Швеции не было никаких серьезных инцидентов. Среди наиболее примечательных заголовков были новости о технических проблемах, случившихся на концерте популярного певца.

Однако если верить Дональду Трампу (Donald Trump), то в этот день в Швеции произошло событие, заслуживающее внимание всего мира. В субботу во время митинга во Флориде президент США перечислил несколько стран, которые в последнее время приняли большое число беженцев и стали объектом нападений. "Мы должны побеспокоиться о безопасности нашей страны. Посмотрите на то, что происходит в Германии. Вы смотрите на то, что произошло прошлой ночью в Швеции. Швеция, кто бы мог в это поверить?", - сказал Трамп, отметив теракты в Париже, Ницце и Брюсселе, которые произошли в течение последних двух лет.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швеции сообщил, что власти не были осведомлены о каких-либо терактах, и попросил Вашингтон прояснить ситуацию. "Швеция? Теракт? Что он курил?" – написал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в своем Твиттере.
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