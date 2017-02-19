Звезда «Аватара» Зои Салдана родила третьего ребенка

19 февраля 2017 года, 14:10

Фото: AmericaRU.com

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У голливудской актрисы Зои Салданы (Zoe Saldana) и ее мужа Марка Перего (Marco Perego) родился третий ребенок. Мальчика получил имя Дзен (Zen).Звезда «Аватара» и «Стражей Галактики» написала в Instagram, что они с мужем чувствуют себя счастливыми, поскольку у них родился еще один сын. Актриса и итальянский художник уже воспитывают пару близнецов – Сая Эндио и Боуи Эзио, которые родились в 2014 году.Исполнительница родила в Cedars-Sinai Hospital в Лос-Анджелесе.В прошлом году Зои Салдана рассказала в интервью, что долго приходила в себя после первых родов. Однако это не остановило ее, чтобы родить еще одного ребенка.