Звезда «Аватара» Зои Салдана родила третьего ребенка

Фото: AmericaRU.com
Звезда «Аватара» и «Стражей Галактики» написала в Instagram, что они с мужем чувствуют себя счастливыми, поскольку у них родился еще один сын. Актриса и итальянский художник уже воспитывают пару близнецов – Сая Эндио и Боуи Эзио, которые родились в 2014 году.
Исполнительница родила в Cedars-Sinai Hospital в Лос-Анджелесе.
В прошлом году Зои Салдана рассказала в интервью, что долго приходила в себя после первых родов. Однако это не остановило ее, чтобы родить еще одного ребенка.
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