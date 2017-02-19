Разыгран джек-пот лотереи Powerball на 361 миллион долларов

Фото: AmericaRU.com
Победитель получит единовременно после уплаты налогов 213 миллионов долларов. Счастливое число победителя - 3-7-9-31-33. Пока никто не заявил о том, что является обладателем выигрыша. Если этого так и не произойдет, то джек-пот будет увеличен в следующем розыгрыше.
Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, округе Колумбия, на Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Стоимость одного билета – 2 доллара. Все, кто выигрывает больше 292 миллионов, попадает в зал славы чемпионов Powerball.
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