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Главная страница → Раздел: ЭкономикаРазыгран джек-пот лотереи Powerball на 361 миллион долларов
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Разыгран джек-пот лотереи Powerball на 361 миллион долларов


Разыгран джек-пот лотереи Powerball на 361 миллион долларов
Фото: AmericaRU.com
Американцам, которые покупали билеты лотереи Powerball, советуют проверить номера. В субботу был разыгран очередной джек-пот лотереи, выигрышная сумма составила 361 миллион долларов.

Победитель получит единовременно после уплаты налогов 213 миллионов долларов. Счастливое число победителя - 3-7-9-31-33. Пока никто не заявил о том, что является обладателем выигрыша. Если этого так и не произойдет, то джек-пот будет увеличен в следующем розыгрыше.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, округе Колумбия, на Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Стоимость одного билета – 2 доллара. Все, кто выигрывает больше 292 миллионов, попадает в зал славы чемпионов Powerball.
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