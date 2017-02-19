Барак Обама признан 12-м лучшим Президентом США

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Рейтинг составлялся на основе таких критериев, как «общественное убеждение» и «моральный авторитет». Высокая позиция Барака Обамы основывается на его стратегии «равной справедливости для всех», но ему не удалось попасть на более высокое место из-за сложных отношений с Конгрессом, отмечает член C-SPAN, профессор университета Говарда Эдна Грин Медфорд.
На первом месте остается Авраам Линкольн. На втором – Джордж Вашингтон.
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