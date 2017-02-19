Барак Обама признан 12-м лучшим Президентом США

19 февраля 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Новый опрос C-SPAN определил рейтинг бывших американских Президентов. Барак Обама (Barack Obama) оказался на 12-м месте среди лучних лидеров США, после Вудро Вильсона и перед Джейсом Монро.Рейтинг составлялся на основе таких критериев, как «общественное убеждение» и «моральный авторитет». Высокая позиция Барака Обамы основывается на его стратегии «равной справедливости для всех», но ему не удалось попасть на более высокое место из-за сложных отношений с Конгрессом, отмечает член C-SPAN, профессор университета Говарда Эдна Грин Медфорд.На первом месте остается Авраам Линкольн. На втором – Джордж Вашингтон.