«Слепой шейх», виновный в террористических заговорах 90-х годов, умер в тюрьме США

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Абдель-Рахман был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме после того, как в 1995 году была доказана его роль консультанта в заговоре с целью взорвать несколько важных зданий, включая штаб-квартиру ООН, мосты и туннели. Он отбывал срок в федеральной тюрьме Батнера, Северная Каролина. Слепому шейху было 78 лет.
Абдель-Рахман ослеп еще в детстве из-за сахарного диабета. Он был ключевым духовным лидером исламистских боевиков и стал символом радикалов после приговора суда. Абдель-Рахман был главой одной из самых опасных группировок Египта «Джамаа Исламия».Он бежал из Египта в США в 1990 году и начал преподавать в мечети в Нью-Джерси. Параллельно он начал организацию террористического заговора.
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