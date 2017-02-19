«Слепой шейх», виновный в террористических заговорах 90-х годов, умер в тюрьме США

19 февраля 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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Шейх Омар Абдель Рахман (Sheik Omar Abdel-Rahman), который отбывал срок в американской тюрьме за организацию террористической деятельности, умер в тюрьме. Причиной смерти стал диабет и ишемическая болезнь сердца.Абдель-Рахман был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме после того, как в 1995 году была доказана его роль консультанта в заговоре с целью взорвать несколько важных зданий, включая штаб-квартиру ООН, мосты и туннели. Он отбывал срок в федеральной тюрьме Батнера, Северная Каролина. Слепому шейху было 78 лет.Абдель-Рахман ослеп еще в детстве из-за сахарного диабета. Он был ключевым духовным лидером исламистских боевиков и стал символом радикалов после приговора суда. Абдель-Рахман был главой одной из самых опасных группировок Египта «Джамаа Исламия».Он бежал из Египта в США в 1990 году и начал преподавать в мечети в Нью-Джерси. Параллельно он начал организацию террористического заговора.