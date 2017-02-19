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Главная страница → Раздел: События/СкандалыШторм в Калифорнии убил пятерых
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Шторм в Калифорнии убил пятерых


Шторм в Калифорнии убил пятерых
Фото: AmericaRU.com
Калифорния продолжает переживать последствия тяжелого шторма. В результате непогоды количество погибших составило, по меньшей мере, 5 человек, сообщают местные власти.

Буря началась в субботу и продлится, по прогнозам синоптиков, до середины понедельника. В некоторых регионах штата выпало порядка 50 сантиметров осадков, отметила метеоролог Эллисон Чинчар (Allison Chinchar). Для южной части штата шторма стал одним из самых тяжелых за последние годы.

Около 130 тысяч человек остаются без подачи электричества. Есть сообщения о небольших наводнениях и сбитых деревьях.

Один из погибших был обнаружен в затопленной машине в районе Сан-Бернандино. Еще одна жертва бури, 55-летний американец, был убит током в результате обрыва линии электропередачи. Еще два человека погибли в аварии на мокрой дороге Interstate 15. Тело пятого погибшего извлекли из ущелья реки.
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