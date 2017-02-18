Курение мужчины влияет на его будущих детей особенным способом

18 февраля 2017 года, 14:27

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109907

Исследователи выдвинули гипотезу о том, что то, что мы делаем сегодня, может повлиять на здоровье наших будущих детей. Неоднократно было доказано негативное влияние курения мужчины, но теперь ученые обнаружили еще один побочный эффект вредной привычки.По словам специалистов Школы медицины при Университете штата Массачусетс, курение мужчин повышает риск того, что их будущие дети тоже будут курить. Однако теперь ученые определили, что дети также могут быть более устойчивыми к лекарствам – в частности, к воздействию антибиотиков, антидепрессантов и химиотерапии.Как заявляют ученые, причина кроется в повышении толерантности к препаратам, а также способности выведения лекарственных или наркотических веществ из организма. Исследователи сообщили, что подобная резистентность может распространяться и на другие лекарственные препараты, но для проверки гипотезы необходимы дальнейшие эксперименты. Результаты исследования были опубликованы в журнале «eLife».