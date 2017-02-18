Курение мужчины влияет на его будущих детей особенным способом

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По словам специалистов Школы медицины при Университете штата Массачусетс, курение мужчин повышает риск того, что их будущие дети тоже будут курить. Однако теперь ученые определили, что дети также могут быть более устойчивыми к лекарствам – в частности, к воздействию антибиотиков, антидепрессантов и химиотерапии.
Как заявляют ученые, причина кроется в повышении толерантности к препаратам, а также способности выведения лекарственных или наркотических веществ из организма. Исследователи сообщили, что подобная резистентность может распространяться и на другие лекарственные препараты, но для проверки гипотезы необходимы дальнейшие эксперименты. Результаты исследования были опубликованы в журнале «eLife».
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