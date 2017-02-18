Эмма Уотсон рассказала о стокгольмском синдроме в «Красавице и чудовище»

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"Это хороший вопрос, и поначалу я действительно думала о стокгольмском синдроме, присутствующем в этой истории. Пленница влюбилась в похитителя", - сказала актриса, отметив, что в отношении ее героини это не всегда звучит правдоподобно.
В фильме Белль становится пленницей грозного зверя, жертвуя собой ради отца. Спустя некоторое время в плену она влюбляется в него. Но, по словам Уотсон, Белль не отказалась от своих взглядов и сохранила независимость. "Она активно спорит и постоянно несогласна. У нее нет ни одной характеристики, присущей личности, страдающей стокгольмским синдромом", - сказала она.
«Красавица и чудовище» появится в прокате с 17 марта 2017 года.
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